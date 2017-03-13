Украина

Капитан Олимпика Дмитрий Гришко дал свой комментарий после матча с Ворсклой (3:2), а также поделился ожиданиями от встречи против Шахтера.

На выходных Олимпик обыграл Ворсклу со счетом 3:2. При этом команда Санжара уступала по ходу матча 0:2.

"В моей карьере вообще не было подобных матчей. Отыгрывались с 0:2, но чтобы совершить такой камбэк и победить, никогда не было. То, что мы смогли сделать в матче с Ворсклой — маленький подвиг", — цитирует Гришко официальный сайт Олимпика.

"Правильно сказал наш главный тренер, мы были зажаты. Надо было раскрепоститься, просто играть в футбол и не думать о результате. Не получалась у нас комбинационная игра, не было моментов до 60-й минуты".

"Я считаю, что Моха вовремя забил. Ворскла была уверенна в своих силах, где-то поверила в свой успех, но Моха эту уверенность выбил своим голом. Полтавчане начали нервничать, а мы поверили, что можем не только сравнять, но и забить победный гол. Что и произошло".

В последнем туре первой части сезона Олимпик сразится с Шахтером.

"Нам будет очень тяжело. Шахтер и Динамо — это лидеры чемпионата, команды, которые стоят особняком в нашей лиге. Ожидаю тяжелой игры".