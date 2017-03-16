Украина

Форвард Динамо Артем Беседин поделился своими ожиданиями от матча против Черноморца.

В рамках 22-го утра УПЛ Динамо в родных стенах сразится с Черноморцем. Поединок состоится 17 марта.

"Главное – забыть досадное поражение от Зирки, переключиться и готовиться к Черноморцу. Мы разобрали допущенные в Кропивницком ошибки и постараемся их не повторять. Уверен, в пятницу сможем показать достойную игру и добиться положительного результата", — цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

"Когда проигрывает Динамо, это всегда сенсация. Уверен, нам больше всех хочется доказать, что это было случайностью. Поэтому в пятницу мы сделаем все, чтобы реабилитироваться".

"Я знаю, что Черноморец — очень хорошая команда, у них очень хороший подбор игроков, в том числе, и молодых. Одесситы очень компактно обороняются и хорошо выбегают в контратаки. Поэтому в пятницу будет интересный футбол. Главное – хорошо подготовиться и изучить сильные и слабые стороны противника".

"Никто не поймет, если мы будем не до конца отдаваться на поле. Уверен, каждый наш футболист будет выкладываться на сто процентов. Я больше, чем уверен, что мы добьемся положительного результата в этом матче".

Перед стартом 22-го тура Динамо с 43-мя баллами располагается на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ.