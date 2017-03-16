Украина

Грузинский полузащитник Вахтанг Чантуришвили продолжит карьеру в Александрии.

Александрия объявила о подписании контракта с грузинским полузащитником Вахтангом Чантуришвили. Срок и условия соглашения остаются неизвестными.

23-летний полузащитник выступал за такие команды как Норчи Динамоели, Зестафони и Динамо Тбилиси.

Также Чантуришвили уже вызывался в сборную Грузии и дебютировал за национальную команду в мае 2016 года в товарищеском матче против Словакии.

В прошлом сезоне Чантуришвили вместе со своей командой стал чемпионом Грузии. Также в составе своих команд игрок по два раза выигрывал Кубок Грузии и Суперкубок Грузии.

Напомним, ранее состав Александрии пополнил Владимир Приемов.