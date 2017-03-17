Украина

Бывший защитник горняков, а ныне эксперт канала Футбол Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Шахтера с Олимпиком.

Сегодня в рамках 22-го тура чемпионата Укрианы Шахтеру предстоит донецкое дерби с Олимпиком. Накануне этого матча своими ожиданиями поделился Шевчук.

"Как бы громко это ни звучало, но Шахтер на данный момент очень сильно отличается от других команд чемпионата. Поэтому в поединке с Олимпиком многое будет зависеть от настроя игроков. Все-таки 16 очков отрыва от второго места может привнести в действия ребят какую-то расслабленность. Но, зная, что в первом круге подопечные Романа Санжара сумели отобрать очки, Горняки будут максимально мотивированы на победу. Что касается Олимпика, то команда демонстрирует неплохой футбол, который позволил ей по итогам первого этапа попасть в первую шестерку. Сейчас клуб, находясь на пятом месте, претендует на путевку в Лигу Европы", — приводит слова Вячеслава телеканал Футбол.

"Думаю, как и в прошлом матче, Шахтер будет действовать первым номером, в то время как Олимпик постарается проводить острые контрвыпады и максимально использовать стандартные положения".

"На мой взгляд, отсутствие Фреда и Дентиньо не сказывается на игре горняков. В Шахтере собрано много квалифицированных футболистов, которые способны достойно заменить выбывших. Поэтому сейчас есть возможность дать поиграть другим исполнителям. В центре могут выйти и Максим Малышев, в последних матчах опустился чуть назад Виктор Коваленко. Можно попробовать еще молодого Славу Танковского. Тем более сейчас такое время, когда нет особой напряженности и тревоги за результат, и можно дать шанс проявить себя кому-то другому, провести кое-какие эксперименты".

"То, что Шахтеру пока трудно даются матчи в Харькове — обычное стечение обстоятельств. В первой части сезона Шахтер демонстрировал потрясающий уровень футбола, и проводил матчи чемпионата и Лиги Европы словно на одном дыхании. Сейчас результат дается труднее. Видимо, сказывается большая зимняя пауза. Команда, похоже, еще не набрала тот ритм, игровой тонус, который мы все привыкли видеть".

Отметим, что поединок между Шахтером и Олимпиком состоится сегодня в 19:00