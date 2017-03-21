Украина

Полузащитник Ворсклы Александр Скляр рассказал о своем самочувствие и о том, когда стоит ожидать его на футбольном поле.

Скляр вынужден был пропустить весь цикл зимний подготовки своей команды из-за травмы мениска и последующей операции. Однако сейчас Александр уже занимается по индивидуальной программе.

"Соскучился по нашему коллективу. Мяч, поле, полноценные тренировки — этого всего так не хватало зимой. Что поделаешь, травмы иногда случаются, всегда вовремя. Сейчас тренируюсь по два раза в день, свои, можно сказать, сборы прошел. Начал бегать, потихоньку набираю форму: много времени провожу в тренажерном зале, плаваю в бассейне", — цитирует футболиста официальный сайт Ворсклы.

"Характер моей травмы? Сделали МРТ, после чего стало понятно, что с мениском правой ноги у меня проблемы. Я решился на операцию, тем более, что как раз начинался период межсезонья. Хорошо, что было время на восстановление. Оперировали меня в одной из киевских клиник, сейчас занимаюсь с моим реабилитологом в Харькове. Конечно, с нашим клубным главным врачом Николаем Игнатенко и тренером по физической подготовке Владимиром Деуль также все время на связи".

"Конечно созваниваюсь с главным тренером. Василий Викторович постоянно интересуется моим физическим состоянием. Вот несколько дней назад говорили. Приятно, что интересуются моим здоровьем, подбадривают и ждут скорейшего возвращения".

"Плохое начало второй части сезона? Я несказанно расстроился из-за всего этого но вы же видите, насколько значительные изменения произошли в клубе. Это футбол, такое нужно уметь пережить, чтобы потом быть сильнее. Будем добросовестно работать, все обязательно наладится. За себя же добавлю, что, спустя несколько недель, как раз после паузы в чемпионате, надеюсь получить игровую практику хотя бы на один тайм в дубле".

После завершения первого этапа чемпионата Украины Ворскла занимает 7 место в таблице, и будет биться за выживание во втором этапе УПЛ.