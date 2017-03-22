Украина

По прошествии 22-х туров закончился первый этап чемпионата Украины по футболу среди лучших команд.

На втором этапе соревнований 12 клубов сконцентрируют свои усилия уже не на том, чтобы одерживать локальные победы с целью накапливания как можно большего количества зачетных баллов, а будут стремиться свои желания "конвертировать" в конкретное место в турнирной таблице.

…За которое полагается соответствующий "приз". Напоминаем, что шестерка коллективов, пришедших к промежуточному финишу на местах с первого по шестое включительно, разыграет между собой право представлять Украину в еврокубках (в сезоне 2017/18 нашу страну смогут репрезентовать пять клубов – два из оных в Лиге чемпионов, а еще три – в Лиге Европы). С высокой вероятностью (если не случится неожиданностей в Кубке Украины в виде невыхода в финал киевского Динамо и донецкого Шахтера) те команды, которые в конечном итоге займут места с первого по пятое, и станут нашими полпредами в европейских клубных турнирах. Аналитики государственной лотереи тото "Фортуна Live" пройти мимо будущих баталий, как в верхней части таблицы, так и в "низах" высшего дивизиона, конечно же, не могут – вашему вниманию наши размышления на тему решающего раунда споров на зеленых полях в нашем футболе с прогнозами и заключениями.

Для "затравки" поговорим о ситуации во второй по "успеваемости" части таблицы, в которой шесть клубов сыграют в два круга для выявления двух "лишних" команд. Последние отправятся в Первую лигу и, соответственно, будут понижены в классе. В вопросе сохранения места в УПЛ на следующий сезон несомненными "фаворитами" выглядят коллективы Леонида Кучука и Романа Монарева. Команда белорусского специалиста вообще пока заслуживает звания "открытие весенней части", ведь Сталь набрала наибольшее количество очков среди всех команд лиги в четырех турах соревнований после возобновления турнира (разделив звание лидера с Шахтером) – в активе клуба из Каменского десять баллов! С учетом того, как быстро бывший тренер киевского Арсенала поставил игру в своей новой команде, специалисты "Фортуна Live" предполагают, что Сталь не просто быстро обезопасит себя от вылета, но и финиширует на седьмой позиции.

Клуб из Кропивницкого, а речь о команде господина Монарева, по игре также хорош. Зирка выглядит предпочтительнее, чем Ворскла, и полтавчан опередить должна. "Третьего лишнего" разыграют коллективы из Львова, Днепропетровска и Луцка. Предпочтительнее шансы уберечься у клуба еще одного белоруса Олега Дулуба – Карпаты после выхода из "зимней спячки" прибавили.

Даже с учетом того, что в деле борьбы за чемпионский титул интрига если не умерла, то находится в состоянии предсмертных конвульсий, в первой шестерке будет на что посмотреть и будет за кого поболеть. В первую очередь, речь, конечно же, о баталиях между тремя недавними представителями Украины в еврокубках. Шесть матчей, в которых сыграют действующий чемпион Динамо, лидер соревнований Шахтер и самая прогрессирующая команда чемпионата Украины, луганская Заря, самого пристального внимания поклонников футбола, без сомнения, стоят. Не стоит забывать и о том, что действительно классных, матчей с высоким уровнем исполнительского мастерства участников, в Украине ныне не так много. Кроме того, ничего не решено в борьбе как раз Динамо и Зари – у команды Юрия Вернидуба еще есть шанс настичь и перегнать визави, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов. В баталиях представителей Киева и Луганска команда "Фортуна Live" прогнозирует немалое количество голов – в обоих матчах "бело-синих" и "черно-белых" увидим более двух взятий ворот.