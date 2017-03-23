Украина

Защитник Шахтера Дарио Срна призывает не сбрасывать со счетов другие команды УПЛ.

Дарио Срна рассказал о целях Шахтера на оставшуюся часть сезона и о том, что впереди у команды непростой календарь.

"Я бы еще не сказал, что мы чемпионы. Всякое бывает в футболе — матч Барселоны и ПСЖ это подтвердил. Поэтому я не буду себя считать чемпионом, пока не получу золотые медали от президента ФФУ. Так считаю я, вся команда и тренерский штаб", — заявил Срна.

"Да, у нас большой запас. Но сейчас начинается то, чего все ждали — плей-офф. Там любая команда борется за еврокубки, поэтому будет много интересного. У нас нелегкий календарь. Так что я не буду называть нас чемпионами, пока это не будет доказано математически", — сказал капитан Шахтера в эфире телеканала Футбол 1.

"Каждый из нас хочет слышать гимн Лиги чемпионов. Это добавляет мотивации футболистам. С приходом нового тренера появилась новая мотивация, свежий воздух. Стиль нашего футбола изменился. Учитывая ту ситуацию, в которой оказался Шахтер, Донецк, Донбасс, наши болельщики, нужно отметить шахтерский характер. Мы добыли этот отрыв, борясь до последнего — и с Зарей, и с Ворсклой. Много забиваем на последних минутах, потому что хотим завоевать чемпионство. Мы показываем характер. Наша цель — Лига чемпионов", — заключил Срна.

Стоит отметить, что Срна был признан лучшим игроком первого этапа УПЛ.