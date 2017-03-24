Украина

Руководители НСК Олимпийский выступили с официальным заявление по сложившейся ситуации.

Информация о том, что имущество и банковские счета НСК Олимпийский арестованы вынудила руководство предприятия выступить с собственным заявлением. Пресс-служба НСК подтвердила наличие долговых обязательств, но отметила, что идет работа по их погашению.

"В последние дни в СМИ распространяются сведения о долговых обязательствах и аресте имущества ГП "НСК Олимпийский" и неудовлетворительного финансового положения предприятия.

С целью предотвращения недостоверно информации руководство предприятия подтвержает информацию, опубликованную на официальном сайте Государственной аудиторской службы Украины и также дополнительно сообщает:

- несмотря на существующие проблемы, связанные с недофинансированием мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, государственная деятельность ГП "НСК Олимпийский" осуществляется в стандартном режиме, что, помимо прочего, обеспечивает должное функционирование спорткомплекса, и исполнение обязательств, как перед контрагентами, так и перед бюджетом;

- ГП "НСК Олимпийский" вместе с Министерством молодежи и спорта Украины и Государственным агентством инфраструктурных проектов Украины принимает активное участие в разработке мероприятий, касательно погашения вышеуказанных долговых обязательств."

Football.ua