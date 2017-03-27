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Главный тренер Олимпика Роман Санжар дал свой комментарий после поединка с Карпатами (0:0).

В рамках перенесенного 17-го тура УПЛ Олимпик и Карпаты сыграли вничью 0:0.

"Хотели победить обе команды, но результат закономерен. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Но реализовать их не получилось, сказалось тяжелое поле. Ребята в атаке создавали угрозы, но поле мешало отдать последний пас или нормально пробить", — цитирует Санжара официальный сайт Олимпика.

"Поэтому игра упростилась за счет передач вперед. В первом тайме нам удавалось больше выиграть борьбы, подборов, мы играли по ветру и имели больше моментов. А во втором тайме игра уровнялась и проходила в равном ключе. Счет закономерный, мы набрали одно очко, которое позволило нам выйти на четвертое место".

"Если говорить о качестве газона, то сложно на таком поле показать футбол, который понравится зрителям. Те комбинации, которые мы отрабатываем, очень тяжело воспроизвести на таком поле. Поэтому тренируем одно, а выходя на такое поле, приходится отходить от своих наработок и упрощать игру, добиваться результата за счет единоборств и бойцовских качеств".

"Что касается перспектив, то это вопрос к нашему руководству, будем смотреть. Понравилось, что на эту игру пришли болельщики, была футбольная атмосфера. Несмотря на поле, две команды хотели победить, была агрессия, опасные моменты. Атмосфера мне понравилась, а качество газона оставляет желать лучшего".