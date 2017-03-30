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Как составлять прогнозы на футбольные матчи?

Получить положительный результат от прогнозов на спорт можно только при грамотном подходе, основа которого – тщательный анализ спортивной статистики. Аналитике начинающие беттеры уделяют слишком мало внимания, и это становится главным препятствием на пути к успеху. Если вы интересуетесь ставками на спорт, прогнозы на футбол от профессионалов и советы в других видах спорта позволяют более точно предсказывать исход событий и повышают процент выигрышей. Но чтобы делать удачные ставки, игрок и сам должен научиться делать анализ и составлять прогнозы. Также многое зависит от выбора букмекера. Рейтинг букмекеров представлен на сайте 24hbetting-2.ru.



Как составлять прогнозы на футбол

Первое, что нужно решить, это какое количество матчей брать для анализа – два-три, в результате которых вы уверены, или двадцать-тридцать, чтобы охватить как можно больше событий. Для начинающих беттеров количество будет лучше, чем качество, поэтому вполне достаточно нескольких игр. Неважно, сколько вы сделаете ставок, если большинство из них будет проигрышными.

Следует понимать, что лучшие прогнозы на футбол делают те, кто анализирует статистику и вникает в события заблаговременно, а не накануне игры. Лучшие прогнозы делаются за 10 и более часов до игры.

Обязательно определитесь со стратегией, ставки наобум не принесут удовольствия и денег. Обычно система формируется сама собой, но останавливаться на одном виде ставок не стоит.



Даже если вы хорошо разбираетесь в спорте, прогнозы на футбол от профессионалов игнорировать не следует. Всегда можно отобрать те события, которые интересны и предсказуемы.



Хороший способ преумножить депозит – ставки в режиме реального времени, но в то же время это самый рискованный способ зарабатывать. Не ставьте все деньги на события в режиме "Live".



Следите за коэффициентами, это важный фактор. Не следуйте по течению, но имейте в виду, что серьёзные колебания "кэфов" – это повод задуматься о том, делать ставку или нет.



Если результат игры с самого начала не вызывает у вас уверенности, не ставьте на эту игру. Пропустите её и поставьте на другую, даже если вы потратили на это занятие много времени.

И, в конце концов, не верьте, что лучшие прогнозы на футбол не дадут вам заработать. Это ерунда, ведь ставки на спорт остаются одним из самых интересных способов заработать деньги и проверить свои знания. Изучайте статистику, не увлекайтесь, ставьте только на те события, в исходе которых вы уверены.

Вам обязательно улыбнётся удача, со временем вы станете опытным беттером, к мнению которого прислушиваются и прогнозы которого берут за пример.