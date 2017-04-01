Украина

17:00, Полтава, стадион Ворскла им. Бутовского. Арбитр — Игорь Пасхал. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Непопадание в верхнюю шестерку стало для Ворсклы своего рода ударом. Команда была очень близка к своей цели, однако умудрилась уступить Олимпику, ведя в два гола.

Теперь подопечным Сачко по сути остается вести подготовку к следующему сезону. Отрыв в 14 очков от зоны вылета позволяет тренеру экспереминтировать с составом. Это, с одной стороны хорошо, но каково смотреть такой футбол рядовому зрителю.

Благо, в отчетной встрече мотивация есть у другого клуба. Долгое время Волынь шла над зоной вылета, однако Карпаты и Днепр достигли ощутимого прогресса и уже опередили луцкий клуб. Теперь Волынь последняя и нужно начинать набирать очки, ведь теперь все матчи будут против прямых конкурентов.

В последнем матче Волынь едва не шокировала Зарю, которая лишь под занавес матча сумела одержать победу. Видно, что желание у игроков есть, но вот опыта совсем не хватает. У Волыни очень молодой состав, разбавленный парой опытных футболистов, чего явно недостаточно для успеха.

В любом случае, большой интригой для команд второй шестерки станет Ворскла. Полтавчане очевидно сильнее всех в этой группе, но как сильно они собираются выкладываться, чтобы представлять опасность для соперников? Думается, что от результатов матчей с Ворсклой может очень многое зависеть в борьбе за выживание.

Кадровая ситуация лучше у Волыни, которая к встрече подойдет без травм и дисквалификаций. Ворскла же в не самом важном матче с Зиркой умудрилась лишиться Пердуты из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Шуст — Сапай, Чижов, Даллку, Ребенок — Ткачук, Кравченко — Одарюк, Шарпар, Мякушко — Хлебас

Волынь: Кичак — Романюк, Горопевшек, Логинов, Шаповал — Герасимюк, Чепелюк — Мемешев, Диденко, Задерецкий — Петров

Дисквалифицированные: Пердута