Украина

Бывший футболист и футбольный чиновник Святослав Сирота прокомментировал матчи сборной Украины.

- Святослав, расскажите о ваших впечатлениях от победы сборной Украины в Финляндии.

- Я прекрасно знаю такие матчи, когда победа дается с трудом, однако тем она и ценнее для коллектива. В начале июня футболисты во всех чемпионатах уставшие, нечасто в эти периоды бывает яркая игра.

Я посмотрел также и параллельный матч нашей группы Исландия-Хорватия, там вообще не было ударов в створ ворот до заключительных минут, когда исландцы забили после углового.

Сборная Украины за всю историю очень мало когда демонстрировала феерический раскованный футбол. Даже когда выступал Шевченко, победы на выезде над аутсайдерами с минимальным счетом, при сдержанной игре, были привычными. Только радовались тогда им больше, чем сейчас. И это странно.

- Александр Заваров выступил с резкой критикой Шевченко, он обвиняет команду в апатичности, хотя не видит, чем можно устать после нашего чемпионата ...

- Мне странно слышать критику в адрес сборной, мы помним ничью с Молдовой и поражение дома от Черногории, после которых Александр Анатольевич был уволен с поста главного тренера. Существует кодекс корпоративной тренерской этики, который, к сожалению, наши тренеры часто игнорируют, что недопустимо, если мы считаем себя цивилизованными людьми.

А по сезонной усталости игроков, то хочу отметить, что футболисты в Украине готовятся так же много, как и в Испании, кроме того, чемпионат Украины теперь проводят в четыре круга. И речь идет не только об участии в матчах соревнований, а обычный тренировочный процесс, который начался еще в январе.

Я вижу ту работу, которую проводит Шевченко, это смелые и правильные шаги. Сейчас от команды требуют очень много, и дать результат сейчас, и провести омоложение коллектива, и все это при том, что наши легионеры не играют в клубах, а уровень внутреннего первенства падает. В таких условиях работа Андрея Николаевича достойная благодарности. Команда действительно меняется, и чем больше будет таких сложных матчей, тем сильнее будет команда.

Football.ua