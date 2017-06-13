Украина

Football.ua подводит итоги выступлений команд УПЛ в сезоне 2016/2017. На очереди — чемпион!

Место – 1

Итоги первой части сезона.

Прогноз Football.ua на весеннюю часть: "Донетчане, сумев сохранить всех своих лидеров, будут идти к чемпионству тем же составом, что и в первой части сезона. С одной стороны, для отечественной Премьер-лиги должно хватить даже не самой лучшей формы как команды, так и отдельно взятых исполнителей, и золото уже почти в кармане Горняков. Однако на данный момент еще неизвестно, как скажется на команде вылет из Лиги Европы – вполне возможно, что далеко не всем звездным футболистам интересно будет играть только лишь в чемпионате, учитывая серьезнейший гандикап в борьбе с Динамо. Второй же этап, когда сложных поединков станет больше, может даже указать на некоторые просчеты в селекции и заставить клуб выйти на рынок уже летом, готовясь, судя по всему, ко групповому раунду Лиги чемпионов. Та же Сельта доказала, что совершенство в пределах украинской Премьер-лиги – ничто, когда речь заходит о серьезных европейских соперниках".

В контексте завоеванного чемпионства для Шахтера нужно выделить несколько ключевых событий и этапов, когда золотые медали максимально приближались к клубу.

Увы, но первым с таких стал вылет от Янг Бойз в квалификации Лиги чемпионов. С одной стороны, это фиаско могло бы серьезно подкосить команду, и весь сезон мог пойти по совершенно другому сценарию. Но именно это событие стало причиной для тренерского штаба пересмотреть и модель игры, и выбор исполнителей – Фонсека сходу отказался от схемы с двумя нападающими и от пары центрбеков Кривцов – Ордец. Состав и исходная схема (4-2-3-1) стали максимально похожими (если не сказать идентичными) к тому, что мы видели у Шахтера под руководством Мирчи Луческу. И это сразу же начало приносить результат: команда начала чемпионат с шести побед подряд, сыграла вничью с Динамо, после чего в последующих одиннадцати поединках теряла очки только в матче с Олимпиком (первая из трех ничьих в дерби Донецка). Настолько уверенный турнирный путь Горняков автоматически сделал их фаворитом – Динамо явно не успевало за таким темпом.

Впервые же по ходу чемпионата все заговорили о будущем чемпионство донетчан после 17 тура. В нем Шахтер добыл свою очередную победу, а Динамо потеряло очки в Полтаве, выигрывая по ходу матча в два гола. Отрыв Горняков увеличился до десяти очков, и интригу в чемпионскую гонку мог вернуть только очный матч между первой и второй командами. И вот, третье событие, уже, по сути, определившее судьбу золотых медалей, случилось как раз в 18 туре, когда Шахтер обыграл Динамо на Олимпийским, после чего команды ушли на зимний перерыв.

За зиму же Динамо отпустило Мораеса, Гусева и Макаренко, а Шовковский закончил карьеру. При этом клуб подписал двух защитников сомнительного качества – и это все действия киевлян, которым необходимо было сокращать огромнейшее отставание. В то же время Шахтер: а) избавился от ненужных Фонсеке футболистов (Селезнев, Эдуардо, Шевчук), б) подписал одного из лучших нападающих чемпионата на проблемную позицию – Бланко Лещука, в) договорился наконец-то о переезде первой команды на ОСК Металлист, который стал домашним для Шахтера весной, г) сохранил всех своих лидеров, не отпустив ни Срну, ни Тайсона, ни Ракицкого. Плюс, команда вылетела от Сельты в Лиге Европы, что также в контексте чемпионской борьбы означало только одно – у Шахтера будет больше времени на подготовку к матчам УПЛ, и все будут сконцентрированы уже на чемпионате. Конечно, Горняки провели вторую часть сезона не так убедительно, но в то же время команда без особых проблем закончила начатое, добыв свое десятое чемпионство.

Следующий же сезон обещает стать намного тяжелее для Паулу Фонсеки персонально, и для всего клуба – в целом.

Лучший игрок – Тайсон

На счету Тайсона 5 голов в чемпионате и 7 голевых передач – показатели не особо впечатляющие. Но в то же время представить Шахтер без этого футболиста невозможно. Он дает ей главное – скорость. Вкупе с азартом, мастерством, харизмой и прирожденным желанием побеждать это сделало бразильца незаменимым. Тайсон очень и очень повзрослел, став по-настоящему командным игроком.

Лучший бомбардир – Факундо Феррейра

На счету Факундо – 13 голов. При этом, он забивал в чемпионате в среднем 0,65 голов за матч – и это лучший показатель в лиге – для 13 мячей Феррейре хватило 20 поединков. В то же время Ярмоленко, лучший бомбардир УПЛ, забил свои 15 голов в 28 матчах (5 – с пенальти, против одного у Феррейры).

Лучший матч: Динамо – Шахтер – 3:4

В случае победы киевляне могли вернуть интригу в борьбе за чемпионство. И хозяева дважды вели в счете по ходу матча. Во втором же тайме Шахтер выдал свой лучший футбол в этом сезоне, забив трижды в ворота Рудько и закономерно победив в экстремальном поединке. Таким образом, интрига в чемпионской гонке была убита окончательно, так что эта победа Горняков была не только эффектной, но и определяющей, с турнирной точки зрения.

Худший матч: Шахтер – Черноморец – 1:2

Единственное поражение в лиге на том этапе, когда чемпионство еще не было оформлено. По игре Шахтер, конечное же, доминировал и создал немало моментов. Во многом команда проиграла из-за банального невезения. Но в то же время игроки выглядели несколько расслаблено, за что и поплатились.

Оптимальный состав в весенней части: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Марлос, Тайсон, Бернард – Бланко Лещук.

Тренер: Паулу Фонсека

Именно чемпионат португалец провел блестяще, лидируя со старта сезона – и до самого конца. У Динамо не было никаких шансов, а справедливость чемпионства Шахтера даже не обсуждается. Другое дело – Янг Бойз... Но мы говорим исключительно об УПЛ.

Анатолий Волков, Football.ua