Украина

В понедельник 19-го июня в Киеве две лучшие аматорские команды Украины будут сражаться за звание чемпиона.

Финальный поединок чемпионата Украины среди аматорских команд сезона 2016/2017 гг., в котором встретятся Металлист-1925 и «Агробизнес из Волочиска Хмельницкой обл., пройдёт в Киеве, на главном стадионе страны — НСК Олимпийский. Матч состоится в понедельник, 19-го июня, и начнётся в 18:30.

Харьковская команда Металлист-1925 за тур до окончания игр в групповом турнире завоевала первое место во второй группе, и получила право побороться за звание чемпиона Украины с победителем первой группы. Соперником харьковчан будет команда Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область), которая также досрочно стала победителем в своей группе, это ей удалось сделать за два тура до завершения группового турнира. Обе команды прошли нелёгкий путь к победе в группах. Так Агробизнес осеннюю часть чемпионата завершил на втором месте, а возглавлял тогда турнирную таблицу Оскар с села Подгорье, что на Ивано-Франковщине. И только весной "Агробизнесу" удалось оставить далёко позади всех конкурентов.

Что касается Металлиста-1925, то его участие в финальном поединке было под вопросом до предпоследнего тура, ибо серьёзную конкуренцию харьковчанам составила команда Таврия-Скиф из села Роздол Запорожской области. Осенью часть соревнований во второй группе выиграла другая харьковская команда – Солли Плюс, а весной развернулась нешуточная борьба за первое место между Металлистом-1925 и Таврией-Скиф. Оба коллектива теряли драгоценные очки там, где они, казалось бы, уже "в кармане". Так, обе команды сенсационно уступили на выезде аутсайдеру группы – Авангарду из города Корюковка Черниговской области. Но это уже всё позади.

И теперь, независимо от результатов матчей последнего 22-го тура, Агробизнес и Металлист-1925 являются победителями своих групп, и именно они выйдут 19 июня на поле главного стадиона Украины, чтобы в бескомпромиссной борьбе определить чемпиона сезона 2016/2017. Что интересно, это было первое участие Металлиста-1925 в чемпионате Украины среди аматоров и второе участие для Агробизнеса. Кстати, чемпионат Украины среди аматорских команд впервые с 1999 года проводился по системе "осень-весна", и на старт в августе прошлого года вышли 24 лучшие любительские команды нашей страны.

Обе команды организуют выезд своих болельщиков на матч в Киеве.

Думается, матч будет интересен и для самих киевлян и гостей города, ибо ожидается боевой поединок, где сойдутся две лучшие любительские команды страны.

Приглашаем болельщиков посетить этот матч. Вход на стадион будет бесплатным.