Украина

Киевское Динамо выступило с официальным заявлением касательно конфликта с Национальным банком Украины.

В декабре 2016 года Национальный банк Украины признал семью Суркисов инсайдерами банка. Тогда в банке была введена временная администрация, а потому все средства были переведены в капитал Приватбанка.

В том же месяце семья Суркисов через суд потребовала отмены этого решения и возвращения им средств, которые они держали в банке.

В середине мая окружной суд Киева признал решение комиссии НБУ незаконным и постановил вернуть семье 1 миллиард 48 миллионов гривен, 266 тысяч 200 долларов и 8 тысяч евро, которые были на счетах всех ее членов.

Тем не менее, НБУ продолжает гнуть свою линию и имеет свое мнение касательно этой ситуации. Динамо на своем официальном сайте опубликовало официальное заявление, в котором призвало НБУ перестать "распространять информацию, которая не соответствует действительности".

"Прежде всего, обращаем внимание на то, что Национальный банк Украины, говоря о связи клуба с "Приватбанком", распространяет ложную информацию, намеренно манипулируя общественным мнением", — гласит начало обращения.

"Футбольный клуб не отрицает, что согласно законодательству Украины Национальный банк Украины является регулятором банковского сектора. Однако письмо, адресованное "Приватбанком", с якобы рекомендациями, а на деле – с требованием остановить кредитования "Динамо Киев" является ничем иным как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в сотрудничестве с его клиентом".

"Такая, с позволения сказать — "рекомендация" Национального банка Украины и привела к остановке кредитования и работы счетов клуба. Причем это произошло на основании надуманных со стороны НБУ доводов о якобы связь клуба и его владельцев с "Приватбанком", которые были опровергнуты судом".

"Динамо Киев небезосновательно выражает тревогу в связи с тем, что Национальный банк Украины и в дальнейшем может оказывать давление на клуб через банковскую систему. Такие беспрецедентные, незаконные действия Национального банка Украины представляют опасность и для других клиентов украинских банков".

"Владельцы Динамо Киев, имея за плечами почти двадцатипятилетний опыт спортивного менеджмента, никогда не перекладывали на кого-то ответственность и риски за управление клубом в части принятия финансовых решений. Клуб лишь требует от Национального банка Украины прекратить неправомерный прессинг на "Приватбанк" с безосновательными указаниями о невыполнении взятых на себя банком кредитных обязательств перед Динамо Киев".

"Указанное Национальным банком Украины превышение нормативов кредитования связанных лиц никоим образом не касается Динамо Киев», ведь его владельцы не являются связанными с банком лицами. По поводу этого суд признал нарушенными законные права и интересы Динамо Киев со стороны НБУ, и в пределах своей компетенции восстановил их".

"Законность или незаконность деятельности, выполнение или невыполнение каких-либо нормативов Приватбанком не является вопросом клуба. В очередной раз отмечаем, что Динамо» Киев всегда добросовестно выполняло свои обязательства перед "Приватбанком". Тело кредита и проценты погашались своевременно и в полном объеме, четко придерживаясь условий кредитных договоров и действующего законодательства".

"В свою очередь, деструктивная позиция Национального банка Украины относительно Динамо Киев негативно влияет на морально-психологическое состояние его работников, терроризирует людей и создает в коллективе атмосферу тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Ответственность за такие действия лежит на должностных лицах НБУ".