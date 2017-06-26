Украина

Полузащитник Горняков Марлос обратился к болельщикам и пригласил их на домашние матчи своей команды в новом сезоне.

Напомним, что с прошлого сезона Горняки стали проводить свои домашние матча не во Львове, а в Харькове.

"Лично я очень обрадовался, что вернулся в Харьков. Знаю, здесь любят Шахтер, здесь мы чувствуем себя счастливыми. Конечно, в тысячу раз больше были бы рады возвращению в Донецк, но прекрасно понимаем, что происходит и почему вернуться не получается", — цитирует Марлоса официальный сайт Горняков.

"Ждут ли харьковчане матчей Лиги чемпионов? Поединки такого турнира – это очень здорово не только для местных болельщиков, но и в целом для всех украинских фанатов. Приятно, что Шахтер находится в компании лучших и показывает высочайший уровень футбола. Надеюсь, все рады этому событию и придут на стадион".

"Дорогие болельщики, мы с нетерпением ждем всех на стадионе в Харькове! Футболисты Шахтера прекрасно понимают, какое значение для клуба будут иметь предстоящие матчи в Лиге чемпионов. Нам очень важна поддержка харьковчан и болельщиков из других городов".

Отметим, что при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов Шахтер будет находиться в первой корзине.