Украина

Голкипер Динамо Георгий Бущан заключил новый контракт с клубом.

Воспитанник Динамо Георгий Бущан поставил подпись под контрактом, рассчитанным на ближайшие три года.

Об этом сообщает телеканал Футбол 1.

Прошлый контракт Бущана истекал в конце текущего сезона.

Георгий дебютировал за первую команду в середине августа и в последнее время выигрывал конкуренцию у Максима Коваля.

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