Голкипер Динамо Георгий Бущан заключил новый контракт с клубом.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, ФОТО ФК ДИНАМО
14 ноября 2017, 17:50
Воспитанник Динамо Георгий Бущан поставил подпись под контрактом, рассчитанным на ближайшие три года.
Об этом сообщает телеканал Футбол 1.
Прошлый контракт Бущана истекал в конце текущего сезона.
Георгий дебютировал за первую команду в середине августа и в последнее время выигрывал конкуренцию у Максима Коваля.
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