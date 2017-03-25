ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Шахтера и национальной сборной Украины Викто Коваленко прокомментировал поражение "сине-желтех" в матче с Хорватией (0:1).

В матче группового этапа квалификации на ЧМ 2018 года Украина минимально проиграла Хорватии 0:1.

"Наверное, в первом тайме чувствовали себя немного неуверенно, дали создать Хорватии несколько опасных моментов и забить гол", — сказал после матча Коваленко.

"Во втором тайме мы перестроились, начали прессинговать и не позволили создать соперникам много".

"Удовлетворен ли я своей игрой? Лично я никогда не удовлетворен, всегда есть куда стремиться".

"Украина хочет выйти на Чемпионат мира, мы хотим продемонстрировать хорошую игру. У нас есть еще игры, мы будем биться и бороться до самого конца".

После 5 туров в активе сборной Украины 8 пунктов. Подопечные Шевченко делят 3-4 место со сборной Турции, уступая 2 очка Исландии и 5 – Хорватии.