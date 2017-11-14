ЧМ-2018. Отбор

Корреспондент журнала "Футбол" и постоянный автор Football.ua Сергей Шевченко — о вылете сборной Италии

Мы увидели исторический матч. Крушение футбольного титана. Немыслимое, но более чем закономерное событие. Оно должно было случиться, но в него не верилось до финального свистка. Италия впервые за 60 лет не прошла квалификацию к Чемпионату мира. Эта сборная, казалось, имела абонемент на крупные форумы, но теперь Мундиаль без Скуадры Адзурры стал реальностью.

Эмоций было много. Рев заполненного Сан-Сиро. Перфоманс на весь стадион в цветах итальянского флага. Освистанный гимн Швеции и акцентированная реакция Буффона, этого истинного джентльмена, пытающегося успокоить публику. Гимн Италии – эмоциональный, с нарочито громким "L’Italia chiamò!" на завершающем аккорде. Безумный взгляд Флоренци, закрытые глаза Иммобиле, кричащий Бонуччи в маске, защищающей нос, сломанный локтем Тойвонена тремя днями ранее. Есть мнение, что в самой Италии сборная мало кого интересует, львиную долю внимания берут себе клубы. Это во многом так, но в стыках со Швецией всё было по-другому, сборная стала действительно командой №1. Близость грандиозной неудачи привлекла внимание специалистов и болельщиков, а игроки настроились, как на Матч Года.

Увы, только настроя оказалось недостаточно. Импровизация и сумбур – главные черты выступления Италии. Жоржиньо впервые сыграл официальный матч за сборную (и с ходу стал лучшим на поле), Габбьядини не появлялся в основе Адзурри больше двух лет, а Флоренци уже забыл, когда выходил в центре полузащиты. Неизвестно, кто сильнее запутался в этих перестановках – шведы либо сами итальянцы. Финальный аккорд: хозяева играют нечто вроде 3-3-4, а Кьеллини из глубины поля делает заброс на убежавшего играть в нападение Бонуччи. Чертов артхаус.

Это не была перепуганная командочка из первого тайма матча в Стокгольме, но в равной степени это не походило на игру великой сборной. Мотивация без уверенности – почерк середняка, а не чемпиона. Чемпионы на поле были, но все они, как на подбор, играли у своих ворот. Да и возраст, Де Росси не просто так оказался на скамейке запасных. "Dov'è la vittoria?". Где же победа? Она осталась где-то там, в светлых временах, с "черпачками" Тотти, подкатами Каннаваро и пасом Пирло на Гроссо. Над итальянским футболом, таким глубоким и таким колоритным, нависла тень поражения.

Кто виноват?

Италия, будем честны, утратила статус гранда не в матче со Швецией и даже не по ходу минувшего отбора. Водораздел – ЧМ-2010, где ни состав, ни игра, ни тем более результаты не соответствовали уровню чемпионов мира. Адзурри стали командой второй линии – примерно на уровне Португалии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии. Не "топ", но где-то рядом, в особо удачном случае можно даже выйти в финал крупного турнира. Главное, чтобы на скамейке был тренер, умеющий раскрыть сильные стороны и нивелировать слабости. Как Антонио Конте, при котором Италия играла, как злой, "кубковый" середняк, цепляющийся с любым фаворитом.

На этот раз Скуадрой руководил далеко не Конте. Джампьеро Вентура, похоже, так и не осознал, куда попал и что надо делать. Интересно, сколько раз он проклинал тот день, когда согласился на эту работу? Уважаемый наставник Торино превратился в человека, которого итальянцы ненавидят больше, чем любого политика. Пожалуй, ему стоит временно покинуть страну – если не ради безопасности, то хотя бы ради спокойствия. В любой траттории знают, что именно Вентура весь цикл наигрывал будто вынырнувшую из глубины лет схему 4-2-4, чтобы в решающих матчах заменить ее на 3-5-2. Вся Италия, от Триеста до Палермо, шокирована решением не выпустить Лоренцо Инсинье даже на замену. Пара однотипных форвардов Белотти – Иммобиле? О, это уже старая шутка, тут все матерные выражения давно произнесены.

Только ли Вентура стал причиной краха? Генуэзский старик, разумеется, вошел в летописи Кальчо как один из главных неудачников, но тренер во многом стал жертвой обстоятельств. Неудачный жребий группового этапа, смена поколений, наконец, слабость молодежи. В итальянском футболе появилось много талантливых, но абсолютно нехаризматичных ребят. Некоторых из них мы даже увидели против Швеции: Верратти, Белотти, Бернардески, Эль-Шаарави… Они умеют играть, о чем говорят их (относительные) успехи в клубах, но пока не научились брать на себя ответственность в сборной. В этом отличие нынешней команды от Италии золотых времен, когда Марко Дельвеккио, начиная турнир пятым по рангу нападающим, забивал в финале Чемпионата Европы.

"Неудача станет полезной, теперь Доннарумма и компания всем покажут" – есть и такое мнение. Пока что молодой (и, вне всякого сомнения, очень талантливый) вратарь Милана показал, как с помощью агента выбивать многомиллионный контракт, а затем проводить сезон на куда более низком уровне, чем предыдущий. Новому поколению, оставшемуся без опеки Буффона, Барцальи, Де Росси и, вероятно, Кьеллини, еще предстоит уяснить для себя ценность выступлений за сборную Италии. Возможно, примером для них станет Флоренци? Этот 26-летний игрок, переживший по ходу карьеры два разрыва крестообразных связок, хотел победить больше всех, в его рвении было что-то от Дженнаро Гаттузо.

Что делать?

Делать, как в Германии. Немцы, провалив Евро-2000, коренным образом перестроили детско-юношеский футбол и на выходе получили чемпионскую команду образца 2014 года, а также сумасшедший запас прочности, когда второй-третий состав может выиграть Кубок Конфедераций. В конце прошлого века за Германию бегал натурализованный бразилец Пауло Ринк, по сравнению с которым Эдер – звезда, а в обороне играл почти 40-летний Лотар Маттеус. Стартовые позиции были ничем не лучше этой Италии, но Германия сумела за короткий срок вернуть как игровое умение, так и дух победителя.

Проблема в том, что итальянцы не желают копировать чьи-либо подходы. Эту нацию помимо многочисленных достоинств отличает самовлюбленный консерватизм. Четыре мировых титула и лучшая в мире тренерская школа – достаточная причина для гордыни. Плюс красивейший футбольный миф, в котором итальянские ребята с утра до ночи гоняют мяч по залитым солнцем дворам среди черепичных крыш и развешенного белья, потом их забирают в Примаверу местного клуба, обучают тактическим премудростям, а дальше – Серия А, где каждый становится если не Роберто Баджо, то как минимум Франческо Флаки.

Реалии таковы, что "олдскульный" футбол, основанный на дворовых баталиях и феномене личностей, уходит в небытие. Талантливые бразильские ребята с пляжа Копакабана уже проиграли 1:7 его величеству Системе. Вылет от Швеции должен подтолкнуть Италию к реформам. "Надо прощаться с мумиями, контролирующими итальянский футбол, и дать место на поле молодежи. К сожалению, это должно было случиться, чтобы мы проснулись!" – Паоло Каннаваро, защитник Сассуоло и младший брат Фабио, не сдерживал эмоций в инстаграме.

Если в руководстве и политике FIGC по мотивам неудачи грядут перемены, то слезы Буффона были не напрасны. В Италии за последние годы уже многое поняли: сливать Лигу Европы – дурная идея, зрелищные матчи – это привлекательно, а видеоповторы – полезное нововведение. Настало время приниматься за коренные вещи: инфраструктуру и молодежь. В ином случае придется надеяться лишь на чудеса и озарения – они в Кальчо с его традициями, конечно, происходят, но отныне Италия знает и вкус истинной неудачи.