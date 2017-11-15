ЧМ-2018. Отбор

Руководство федерации футбола Кот-д’Ивуар решило расстаться с Марком Вильмотсом.

После неудачной попытки пробиться в финальный турнир ЧМ-2018, "слоны" по обоюдному согласию решили не продолжать сотрудничество с Марком Вильмотсом – сообщает ВВС.

Бельгиец проработал с одной из сильнейших сборных Африки лишь шесть месяцев. Его последним матчем стало домашнее поражение от Марокко – 0:2.

Сборная Кот-д’Ивуар три раза подряд участвовала в финальных турнирах чемпионата мира, но сделать "покер" не смогла.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.