Аргентина

Бывший игрок Ромы, Ювентуса, Интера и сборной Италии Дани Освальдо решил возобновить профессиональную карьеру.

Нападающий Дани Освальдо подписал контракт до конца сезона с Банфилдом — сообщил официальный Твиттер аргентинского клуба.

Выступавший за Уракан (33 матча во всех турнирах, 11 голов), Аталанту (3, 1), Лечче (32, 8), Фиорентину (38, 6), Болонью (26, 3), Эспаньол (46, 21), Рому (58, 30), Саутгемптон (13, 3), Ювентус (18, 3), Интер (19, 7), Порту (12, 1), Бока Хуниорс (22, 7) и сборную Италии (14, 4), Освальдо завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего создал собственную рок-группу Barrio Viejo, а также занял третье место в итальянской версии Танцев со звездами.

Освальдо, которому в январе исполнится 34 года, будет выступать за Банфилд, занимающий 16-е место в аргентинской Суперлиге под руководством Эрнана Креспо, до сентября 2020 года.

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