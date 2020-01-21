Аргентина

Защитник Динамо Карлос Самбрано по-прежнему находится в поиске клуба.

Карлос Самбрано заинтересовал Бока Хуниорс, сообщает AmericaTV.

По информации источника, аргентинский клуб уже начал переговоры с 30-летним футболистом.

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Ожидается, что защитник Динамо должен будет заменить Паоло Гольца, который близок к уходу из команды.

Напомним, что Самбрано не отправился на сбор с Динамо. Ныне защитник тренируется со сборной Перу U-23.

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