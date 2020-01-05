Украина

Football.ua — о том, кому стоит покинуть Динамо уже в это трансферное окно.

Нынешний сезон для Динамо уже провален. Да, есть еще Кубок Украины, но даже победа в нем не скрасит безнадежного поражения в чемпионате и бесславного вылета из простой группы Лиги Европы. Конечно, впереди динамовцам предстоит борьба за второе место, однако уже сейчас менеджмент и тренерский штаб могут начинать чистку состава. Многие из футболистов, увы, киевлянам в этой борьбе не помощники.

Мы выделили пять игроков, с которыми стоит разойтись в первую очередь, хотя в целом этот список можно было бы продолжать, в том числе — и футболистами, которым пора на повышение.

Йосип Пиварич, 30 лет

Вице-чемпион мира стал дублером Виталия Миколенко еще до травмы колена. В конце месяца исполнится год с тех пор, как хорват в последний раз появлялся на поле, а через несколько дней после этого Йосипу исполнится 31 год. Шансов вернуться в основу у него практически нет – как и смысла Динамо удерживать возрастного резервиста с отнюдь не маленьким окладом.

Сидклей, 26 лет

Последний из "красниковской" тройки бразильцев Че Че – Буэно – Сидклей покидает Динамо. Бразильские СМИ пишут, что Коринтианс уже договорился с киевлянами о годичной аренде. Сидклей временами выглядел неплохим игроком, но в нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча – ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко.

Карлос Самбрано, 30 лет

Зачем Динамо подписывало Карлоса Самбрано – вопрос сложный. Почему он не получает шансов в Киеве, даже несмотря на серебро Копа Америка с Перу – еще сложнее. И уж на что точно нельзя дать ответ – зачем удерживать Карлоса в Динамо? Опытный перуанец так и не сыграл ни одного матча за киевский клуб – даже на скамье запасных он присутствовал только дважды в этом сезоне. С таким успехом лучше пусть с первой командой тренируется кто-то из собственных воспитанников.

Мохаммед Кадири, 23 года

Ганец перебрался в Динамо прошлым летом из Аустрии, и казалось бы, что ему еще можно дать шанс. Однако из увиденного за четыре матча Мохаммед – точно не игрок уровня, на котором стремится быть Динамо. Для Кадири в спортивном плане также лучшим вариантом будет покинуть Киев.

Александр Андриевский, 25 лет

Кто-то помнит, что Александр Андриевский получал вызов в сборную Украины? Но дело было, когда он выступал за Зарю, а вот полтора года в родном Киеве для небесталанного полузащитника просто потеряны. В этом сезоне Андриевский лишь раз выходил в основе Динамо – на матч против Брюгге, где был заменен уже в перерыве, а также наиграл еще 32 минуты в чемпионате Украины. Пора бы перезапустить карьеру, и Александр вполне способен это сделать в условной Десне, а может и где-то за рубежом.

Евгений Музыка, Football.ua