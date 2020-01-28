Аргентина

Перуанский защитник может продолжить карьеру в аргентинском гранде.

Бока Хуниорс договорилась с Динамо о трансфере центрального защитника Карлоса Самбрано, утверждает журналист издания RPP Noticias Хуан Карлос Ортехо.

Стоимость перехода должна составить полтора миллиона долларов. При этом пока нерешенным остается вопрос с якобы задолженностью перед игроком по зарплате.

Ранее президент Боки Хорхе Амор Амеаль утверждал, что Карлос присоединится к клубу на правах свободного агента.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018, но за два года так и не дебютировал в составе киевского клуба.