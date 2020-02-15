Вальтер Боу в лучших традициях Эрика Кантона влетел в оппонента.
ВАЛЬТЕР БОУ (СЛЕВА), ФОТО GETTY IMAGES
15 февраля 2020, 12:16
В поединке 20 тура аргентинской Суперлиги Патронато принимал на смоем поле Унион Санта-Фе.
В компенсированное к первой половине игры время нападающий гостей Вальтер Боу в ужасающем прыжке влетел в голкипера, за что получил красную карточку.
Патронато смог воспользоваться численным преимуществом лишь на 89-й минуте, добыв победу с минимальным счетом.
Напомним, что в одном из поединков чемпионата Бразилии игрок Аваи ударил фаната ногой в голову.