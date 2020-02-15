Аргентина

Вальтер Боу в лучших традициях Эрика Кантона влетел в оппонента.

В поединке 20 тура аргентинской Суперлиги Патронато принимал на смоем поле Унион Санта-Фе.

В компенсированное к первой половине игры время нападающий гостей Вальтер Боу в ужасающем прыжке влетел в голкипера, за что получил красную карточку.

Walter Bou sacándole un mosquito del pecho al arquero de Patronato. #RESPECT 👏🏼 pic.twitter.com/bviU1C5bir — Footie Times (@FootieTimes) February 14, 2020

Патронато смог воспользоваться численным преимуществом лишь на 89-й минуте, добыв победу с минимальным счетом.

Напомним, что в одном из поединков чемпионата Бразилии игрок Аваи ударил фаната ногой в голову.