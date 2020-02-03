Бруно Силва заехал в голову болельщика, которого перед этим завалил на газон запасной голкипер.
БРУНО СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES
03 февраля 2020, 09:36
Ужасный случай произошел в поединке чемпионата Бразилии между Фигейренсе и Аваи. Фанат первых выбежал на поле и направился к скамье запасных соперника.
Резервный голкипер Аваи свалил фаната на газон, а полузащитник Бруно Силва добил того сильным ударом в голову. О судьбе и состоянии здоровья поклонника Фигейренсе не сообщается.
Напомним, что немногим ранее 25 лет исполнилось легендарному удару Эрика Кантона в стиле кунг-фу.