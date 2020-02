Ужасный случай произошел в поединке чемпионата Бразилии между Фигейренсе и Аваи. Фанат первых выбежал на поле и направился к скамье запасных соперника.

Резервный голкипер Аваи свалил фаната на газон, а полузащитник Бруно Силва добил того сильным ударом в голову. О судьбе и состоянии здоровья поклонника Фигейренсе не сообщается.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

