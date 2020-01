25 января 1995 года Манчестер Юнайтед гостил у Кристал Пэлас на Селхарст Парк. В одном из эпизодов французский нападающий получил красную карточку, а пока уходил с поля пришлось терпеть оскорбления со стороны трибун.

Однако терпение Короля Эрика подошло к концу после обзывательств в сторону мамы, после которых произошел знаменитый прыжок в стиле кунг-фу в одного из фанатов.

On this day in 1995... Eric Cantona did this.pic.twitter.com/GewhglAPWp