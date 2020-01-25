Сумасшедший поступок французского нападающего отмечает юбилей.
ЭРИК КАНТОНА, GETTY IMAGES
25 января 2020, 11:54
25 января 1995 года Манчестер Юнайтед гостил у Кристал Пэлас на Селхарст Парк. В одном из эпизодов французский нападающий получил красную карточку, а пока уходил с поля пришлось терпеть оскорбления со стороны трибун.
Однако терпение Короля Эрика подошло к концу после обзывательств в сторону мамы, после которых произошел знаменитый прыжок в стиле кунг-фу в одного из фанатов.
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