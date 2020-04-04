Аргентина

Аргентинский нападающий связан контрактными обязательствами с Ювентусом.

Отец форварда Ювентуса Гонсало Игуаина Хорхе прокомментировал слухи о том, что Ривер Плейт мечтает подписать его сына.

"Сейчас это невозможно. У Гонсало есть контракт, рассчитанный на этот год и следующий. Пока что он не может вернуться в Ривер", — цитирует Игуаина-старшего Goal.

В прошлом сезоне Гонсало побывал в двух неудачных арендах в Милане и в Челси, после чего вернулся в Ювентус. Несмотря на скепсис относительно перспектив аргентинца, он сыграл в 33 матчах во всех турнирах за "старую синьору" (22 в основе) и отметился восемью голами.

Игуаин – воспитанник Ривер Плейта. За аргентинский гранд он отметился 15 голами в 41 матче, после чего ушел в Реал в 2007 году.