Аргентина

Если Ювентус не продлит контракт с Гонсало Игуаином, Ривер Плейт встретит своего воспитанника с распростертыми объятиями.

Ювентус пока раздумывает над тем, продлевать ли контракт с нападающим Гонсало Игуаином, и Ривер Плейт постарается воспользоваться ситуацией — сообщает Clarin.

По информации аргентинского издания, один из ведущих клубов страны очень бы хотел, чтобы Игуаин, решивший переждать пандемию COVID-19 в Аргентине, вернулся в команду, из которой он в 2007 году ушел в Реал.

Впрочем, 32-летнего форварда также хочет видеть в своем составе Атлетико.

Один из лучших аргентинских форвардов современности (75 матчей за национальную сборную, 31 гол), выступал за Ривер Плейт (41 матч во всех турнирах, 15 голов), Реал (264, 121), Наполи (146, 91), Ювентус (138, 63), Милан (аренда, 22, 8) и Челси (аренда, 19, 5).

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