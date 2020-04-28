Аргентина

Сроки начала нового сезона пока неизвестны.

Сезон-2019/20 в аргентинской Суперлиге окончательно завершен. Об этом сообщает Федерация футбола Аргентины.

Как и ранее было анонсировано, из высшего дивизиона никто не будет вылетать на протяжении двух лет, однако клубы из низших дивизионов смогут повыситься в классе.

Чемпионом Аргентины стала Бока Хуниорс, которая завоевала данный титул еще 7-го марта.

На неопределенный срок смещено начало следующего сезона. По словам президента федерации Клаудио Тапиа, новая кампания начнется лишь тогда, когда ситуация с пандемией полностью станет безопасной.

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