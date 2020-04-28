Аргентина

Местная Суперлига, и без того состоящая из 24 команд, будет расширена еще больше.

В Аргентине закончат турниры сезона-2019/20 и уберут при этом вылет на два ближайших года, сообщил глава ее футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

"Мы собираемся закончить турниры", — цитирует Тапиа El Universo со ссылкой на местное телевидение.

Официальное решение по этому поводу должно быть принято сегодня, 28 апреля, на встрече исполнительного комитета АФА.

Несмотря на отмену вылета, повышение в классе будет сохранено.

"Выход в высшие дивизионы будет решен на футбольном поле, как только нам позволят это власти. Когда нам предоставят гарантии, а риск для любого члена аргентинской футбольной семьи будет минимален, мы начнем играть снова. Но здоровье превыше всего", — добавил Тапиа.

"Наша идея в том, чтобы снова играть, но при максимальной безопасности, когда это будет разрешено правительством. Если придется подождать до января – мы подождем".

Одной из команд, которым решение об отмене вылета сыграет на руку, является Химнасия Ла-Плата Диего Марадоны. Именно у нее был худший коэффициент набранных очков за последних три сезона, на основе которого определяется вылет.

Первый дивизион чемпионата Аргентины был приостановлен в середине марта из-за коронавируса. Суперлига же завершилась в начале марта победой Боки Хуниорс.

На данный момент в стране подтверждены 3 900 случаев заболевания COVID-19, которые привели к 190 смертям.