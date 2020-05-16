Аргентина

"Миллионеры" хотят подписать форварда Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов Ривер Плейта, сообщает издание Tuttosport.

Аргентинский клуб намерен укрепить атакующую линию и хочет вернуть своего воспитанника. "Миллионеры" планируют начать переговоры по игроку с руководством туринского клуба и готовы включить в сделку молодого хавбека Хорхе Карраскаля.

Действующий контракт Игуаина с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Игуаин вернулся в расположение Ювентуса и начнет подготовку к возобновлению сезона в Серии А.