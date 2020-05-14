Италия

Сразу четыре клуба, участвовавших в этом сезоне в Лиге чемпионов, заинтересованы в бельгийце.

Правый вингбэк Аталанты Тимоти Кастань пользуется популярностью на трансферном рынке – за его прогрессом следят Ювентус, ПСЖ, Наполи и Тоттенхэм, сообщает Football Italia со ссылкой на L`Eco di Bergamo.

Кастань в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за бергамасков во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Предполагается, что стоимость трансфера составит 20-25 млн евро. Аталанта в 2017 году заплатила за Тимоти Генку 6,5 млн.

"Богиня" идет на четвертом месте в Серии А, а также прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Валенсию 8:4 по сумме двух встреч.

В чемпионате Италии намерены 18 мая возобновить групповые тренировки, а с 13 июня – запустить и весь турнир.