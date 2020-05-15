Аргентинский нападающий скоро пройдет медицинское обследование.
Гонсало Игуаин, getty images
15 мая 2020, 19:34
Почти все игроки Ювентуса вернулись в расположение команды еще 8-го мая, но туринцы не досчитались Гонсало Игуаина и Адриена Рабио.
Как передает Football Italia, аргентинский нападающий 15-го мая был замечен на высадке из самолета в Турине.
Вскоре Гонсало Игуаин пройдет медицинское обследование и только после этого сможет приступить к тренировкам.
Напомним, ранее в расположение "Старой синьоры" вернулся Адриен Рабио.