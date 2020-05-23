Аргентина

Аргентинский форвард рассматривает вариант с тем, чтобы завершить карьеру на родине.

Гонсало Игуаин отмечает важность Ривер Плейта в его карьере.

"Ривер – тот клуб, который дал мне все. Это касается возможности прогрессировать и до выступлений за Реал. Не знаю, что произойдет – мыслями я с Ювентусом".

"Я думаю о возвращении в Ривер Плейт, чтобы завершить карьеру", — приводит слова 32-летнего нападающего Football Italia.

Напомним, что контракт Игуаина с Ювентусом завершается 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.