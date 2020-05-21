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Аргентинец рассматривает предложение американского клуба.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин может стать игроком Ди Си Юнайтед в летнее трансферное окно, информирует издание Washington Post.

Аргентинский форвард заинтересован в этом предложении и готов присоединиться к клубу из МЛС, где выступает его старший брат. Проблемой в осуществлении этого трансфера может стать стоимость 32-летнего игрока.

Действующий контракт Игуаина со "старой синьорой" рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне нападающий провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Ювентуса также заинтересован Ривер Плейт.