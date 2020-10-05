Аргентина

Португальский специалист подколол тех, кто называет его оборонительным тренером.

Тоттенхэм в четвертом туре Премьер-лиги разбил Манчестер Юнайтед 6:1, а перед этим обыграл Маккаби из Хайфы (7:2). Недавно "шпоры" еще и выиграли 5:1 у Саутгемптона. Жозе Моуриньо, которого многие упрекают за концентрацию на защите, не преминул возможности ответить критикам.

"А представьте, если бы у Тоттенхэма был атакующий тренер. С оборонительным они забивают пять, семь, шесть. А с атакующим Тоттенхэм забивал бы 10, 11, а то и 12 голов", — заявил Моуриньо beIN Sports после игры с МЮ.

"Отношение к делу великолепное. Эти футболисты играют очень и очень хорошо. Все выкладываются по полной. У нас очень качественная и талантливая команда".

"Мы больше верили в свои силы и качества, в наш план на игру, чем в слабости Манчестер Юнайтед – потому что их не так много, я считаю. Мы сыграли действительно здорово".

Следующий матч Тоттенхэм проведет против Вест Хэма 18 октября.