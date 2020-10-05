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05 октября 2020, 00:25
Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму со счетом 1:6 на своем поле в рамках третьего тура чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 1:6
Голы: Фернандеш, 2 (пен.) — Ндомбеле, 4, Сон, 7, 37, Кейн, 31, 79 (пен.), Орье, 51
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 46) — Гринвуд (Фред, 46), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Алли, 69) — Ламела (Моура, 46), Кейн, Сон (Дэвис, 73).
Предупреждения: Байи, Шоу — Ламела.
На 28-й минуте удален Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед) (неспортивное поведение).