Аргентина

Досталось не только "лысому", но и бывшему форварду Шахтера Марсело Морено.

Сборная Аргентины впервые с 2005 обыграла Боливию в ее столице Ла-Пасе (город находится на высоте 3 640 метров над уровнем моря, что осложняет жизнь соперникам боливийцев) – 2:1. Окончание матча выдалось особенно жарким.

Досталось члену тренерского штаба сборной Боливии Лукасу Наве, который, по словам Месси, что-то кричал ему всю игру.

"Е*б твою мать! Что с тобой не так, лысый?! Зачем ты создаешь проблемы, остолоп? Не надо здесь меня зае**вать", — приводит расшифровку слов Месси Ole.

LA CONCHA DE TU MADRE QUE TE PASA PELEADO LE DICE MESSI JAJAJSJSBSJJAJAJAJAJAJAJAA TE AMO LIONEL POR FAVOR PEGUE PEGUE. pic.twitter.com/6CNXVRvoCO — camila (@l4lidch_) October 13, 2020

В пылу перебранки бывший нападающий Шахтера Марсело Морено напомнил аргентинцам о поражении 1:6 в 2009 году.

"Мертвое дерьмо! Вы скушали шесть!", — выкрикнул Морено вместе с просьбами к товарищам отпустить его.

Лионель Месси не сдержался и весьма эмоционально ответил бывшему форварду Шахтера: "Придурок, в чем твоя проблема?"

¡Final picante! 🔥 Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/lr1gI7SOvR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

В игре против Боливии впервые с ноября 2016 года за Аргентину в отборе на чемпионат мира забил не Месси и не соперники в свои ворота — отличились Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа.