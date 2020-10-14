Досталось не только "лысому", но и бывшему форварду Шахтера Марсело Морено.
Лионель Месси, Ole
14 октября 2020, 14:06
Сборная Аргентины впервые с 2005 обыграла Боливию в ее столице Ла-Пасе (город находится на высоте 3 640 метров над уровнем моря, что осложняет жизнь соперникам боливийцев) – 2:1. Окончание матча выдалось особенно жарким.
Досталось члену тренерского штаба сборной Боливии Лукасу Наве, который, по словам Месси, что-то кричал ему всю игру.
"Е*б твою мать! Что с тобой не так, лысый?! Зачем ты создаешь проблемы, остолоп? Не надо здесь меня зае**вать", — приводит расшифровку слов Месси Ole.
В пылу перебранки бывший нападающий Шахтера Марсело Морено напомнил аргентинцам о поражении 1:6 в 2009 году.
"Мертвое дерьмо! Вы скушали шесть!", — выкрикнул Морено вместе с просьбами к товарищам отпустить его.
Лионель Месси не сдержался и весьма эмоционально ответил бывшему форварду Шахтера: "Придурок, в чем твоя проблема?"
В игре против Боливии впервые с ноября 2016 года за Аргентину в отборе на чемпионат мира забил не Месси и не соперники в свои ворота — отличились Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа.