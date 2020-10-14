Другое

"Альбиселесте" победили на выезде со счетом 2:1.

В матче второго тура квалификации к чемпионату мира в Южной Америке Аргентина обыграла на выезде Боливию со счетом 2:1.

Счет в середине второго тайма открыл бывший нападающий Шахтера Марсело Морено. Аргентина отыгралась в конце первого тайма благодаря голу Лаутаро Мартинеса, а ближе к завершению поединка победу команде принес Анхель Корреа.

Боливия – Аргентина 1:2

Голы: Морено, 24 – Мартинес, 45, Корреа, 79.

Боливия: Лампе – Торрес, Карраско, Вальверде, Сагредо – Чумасеро (Миранда, 66), Кастро (Сеспедес, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кардосо (Арабе, 87) – Морено, Сауседо (Бустаманте, 46).

Аргентина: Армани – Монтиель, Мартинес, Отаменди, Тальяфико – де Пауль (Домингес, 69), Паредес (Родригес, 69), Паласиос – Месси, Мартинес (Медина, 89), Окампос (Корреа, 59).

Предупреждения: Вальверде, Карраско, Торрес, Морено – Тальяфико, Домингес, Паласиос.