Аргентина

Гол Лаутаро Мартинеса в ворота Боливии стал знаковым событием для "альбиселесте".

Аргентина во втором туре квалификации на ЧМ-2022 обыграла Боливию со счетом 2:1. Голами отметились Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. Они стали первыми с ноября 2016 года аргентинцами, кроме Месси, которые сумели забить в отборе на чемпионат мира.

В ноябре 2016 аргентинцы обыграли Колумбию (3:0). Тогда голы забивали Лионель Месси, Лукас Пратто и Анхель Ди Мария.

С тех пор и до игры с Боливией аргентинцы провели семь матчей в отоборах на чемпионаты мира. В них они забили шесть голов: пять на счету Месси и еще один – автогол венесуэльского футболиста.