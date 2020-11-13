Аргентина

Поединок южноамериканской части квалификации к чемпионату мира-2022 завершился скандалом.

В матче третьего тура группового раунда южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины на Бомбонере в Буэнос-Айресе принимала Парагвай.

Поединок завершился с ничейным счетом (1:1) на табло, однако финальному свистку предшествовала перепалка игроков "альбиселесте" с арбитром, которая возникла после отмененного гола Лионеля Месси на 58-й минуте.

Игра началась со спорного назначения пенальти в ворота хозяев за фол против Альмирона со стороны Мартинеса Куарты, который на 21-й минуте реализовал Ромеро. Лидер атаки Аргентины уже в этом эпизоде начал срываться на арбитра, однако апогеем эмоций стал его отменный гол во втором тайме.

Бразильский арбитр Рафаэль Клаус аннулировал точный удар Месси, заметив на просмотре повтора при использовании системы VAR фол Гонсалеса против Ромеро, который произошел за 30 секунд до результативного удара. С эпизодом на видео можно ознакомиться по ссылке.

Лионель моментально взорвался после данного решения арбитра, и обрушился на него с критикой: "Дважды! Дважды! Ты облажался дважды!".

После трех сыгранных туров Аргентина лидирует в гонке за право сыграть на чемпионате мира с семью набранными очками, однако может быть опережена Бразилией, если "пентакампеоне" обыграют Венесуэлу в своем поединке данного тура.