Легендарный итальянец отказался сравнивать футболистов.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
16 ноября 2020, 07:11
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отказался сравнивать аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадону.
"У Месси рекорд по сыгранным финалам, рекорд по голам в составе Аргентины, о чем тут вообще можно говорить? Их нельзя сравнивать. Лео — рекордсмен сборной. У него 70 голов в сборной, а у Диего — всего 30".
"Лионель Месси играл в сборной с отличными форвардами. Но при нем не было качественных защитников и вратарей, как это было при Марадоне", — сказал Антонио в интервью AS.
Отметим, в недавнем матче между Аргентиной и Парагваем Месси нахамил арбитру Рафаэлю Клаусу.