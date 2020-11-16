Аргентина

Легендарный итальянец отказался сравнивать футболистов.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отказался сравнивать аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадону.

"У Месси рекорд по сыгранным финалам, рекорд по голам в составе Аргентины, о чем тут вообще можно говорить? Их нельзя сравнивать. Лео — рекордсмен сборной. У него 70 голов в сборной, а у Диего — всего 30".

"Лионель Месси играл в сборной с отличными форвардами. Но при нем не было качественных защитников и вратарей, как это было при Марадоне", — сказал Антонио в интервью AS.

Отметим, в недавнем матче между Аргентиной и Парагваем Месси нахамил арбитру Рафаэлю Клаусу.