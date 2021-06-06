Клуб разгромил Расинг в финале турнире.
ФК Колон
06 июня 2021, 17:50
В финальном матче Кубка аргентинской лиги (Кубок Диего Марадоны) Колон дома разгромил Расинг со счетом 3:0 и выиграл трофей.
Этот титул — первый в истории клуба, которая датируется 1905 годом. В далеком 1965 году команды добыла победу во Втором дивизионе Аргентины, однако тогда не вручались кубки.
Колон - Расинг 3:0
Голы: Альендро, 58, Бернарди, 72, Кастро, 86
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