Аргентина

Клуб разгромил Расинг в финале турнире.

В финальном матче Кубка аргентинской лиги (Кубок Диего Марадоны) Колон дома разгромил Расинг со счетом 3:0 и выиграл трофей.

Этот титул — первый в истории клуба, которая датируется 1905 годом. В далеком 1965 году команды добыла победу во Втором дивизионе Аргентины, однако тогда не вручались кубки.

Колон - Расинг 3:0

Голы: Альендро, 58, Бернарди, 72, Кастро, 86

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