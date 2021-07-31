Аргентина

Футболист переехал в чемпионат Аргентины.

Защитник сборной Перу и испанского Райо Вальекано Луис Адвинкула перебрался в аргентинский Бока Хуниорс.

Бока заплатила два миллиона евро за флангового оборонца. Контракт рассчитан до зимы 2024 года.

В минувшем сезоне Адвинкула провел в Сегунде 42 матча, забил гол и отдал четыре ассиста.

Напомним, в 2012 году перуанец защищал цвета симферопольской Таврии. Также он успел поиграть в Бурсаспоре, Хоффенхайме и других клубах.

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