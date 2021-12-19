Аргентина

Аргентинский защитник сыграл в почти 500 официальных поединках.

Согласно публикации франкфуртского Айнтрахта в социальной сети Twitter, бывший центральный защитник "орлов" Давид Анхель Абрахам, выступавший в последнее время на родине за клуб Атлетико Уракан из Буэнос-Айреса, принял решение завершить карьеру профессионального футболиста в возрасте 35 лет.

Аргентинский исполнитель за время выступлений в немецкой Бундеслиге принял участие в 178 матчах, забив при этом пять мячей и отдав семь результативных передач за период с лета 2015 по середину января 2021 года.

Абрахам также известен по своим выступлениям за аргентинский Индепендьенте (39 матчей, 1 гол), испанские Химнастик (36 / 3) и Хетафе (13), швейцарский Базель (150 игр, 9 голов, 8 голевых передач) и немецкий Хоффенхайм (50 / 4 / 2).

За время своей карьеры Давид становился обладателем Кубка Германии в составе Айнтрахта (2017/18), трехкратным чемпионом Швейцарии (2009-12), двукратным обладателем Кубка Швейцарии (2010, 2012) и чемпионом мира в категории U-20 (2005).