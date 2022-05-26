Аргентина

Результативність футболіста вражає.

Уже достатньо давно відомо, що наступною зупинкою нападника аргентинського Рівер Плейту Хуліана Альвареса стане англійський Манчестер Сіті, до складу якого 22-річний виконавець долучиться під час міжсезонної підготовки.

Аргентинський "павук", який може стати наступником Серхіо Агуеро — кого підписує Манчестер Сіті

Однак наразі форвард усе ще є гравцем "міліонерів", тому продовжує допомагати своїй команді просуватися турнірною сіткою Копа Лібертадорес.

Зокрема, напередодні Рівер грав заключний матч групового етапу проти перуанського Альянс Ліма — аутсайдера квартету F, у той час як сам не мав зайвої потреби в здобутті очок, перебуваючи з солідним відривом на першій сходинці.

Цей фактор не змусив аргентинський клуб не зіграти на перемогу, яка до того ще й вийшла розгромною — 8:1, а одразу шість м’ячів у цій грі опинилося на рахунку юного Альвареса.

Таким чином, Хуліан став першим в 121-річній історії гравцем Рівер Плейту, якому вдалося вразити ворота суперників одразу шість разів за один матч.

У поточному сезоні на рахунку Альвареса 17 матчів, у яких він відзначився 14 голами та чотирма гольовими передачами.