Англия

Football.ua рассказывает об одном из наиболее талантливых футболистов Аргентины в своем поколении, который уже пакует чемоданы на пути в Англию.

Амстердамский Аякс, итальянский Милан, Манчестер Юнайтед, лондонский Вест Хэм, мюнхенская Бавария, а, на определенном этапе, и донецкий Шахтер — достаточно много клубов присматривались к восходящей звезде аргентинского футбола Хулиану Альваресу, но решающий шаг в его трансфере из Ривер Плейта все равно остался за Манчестер Сити.

В механизме Хосепа Гвардиолы все работает прекрасно, но уже не первый год испанский наставник вынужден мириться с тем, что на острие атаки его команды нет форварда с высокой результативностью. У руководства клуба было не так уж и много вариантов для решения проблемы — выкладывать очередные "чемоданы" денег за сформировавшуюся звезду мирового масштаба, либо попытаться сыграть на перспективу, пригласив более юного исполнителя с большими амбициями.

Разумеется, что и Альварес обошелся "горожанам" не в копейки. Однако, если в одном предложении упоминается Манчестер Сити и сумма меньше 20 млн евро, то последним можно смело пренебречь. Тем более, когда речь идет о футболисте, который в свои юные годы забивает 36 голов и отдает 25 результативных передач за 96 сыгранных матчей, большая часть которых приходится именно на последний сезон.

Достаточно сложно представить, что аргентинский городок Кальчин с населением всего в 2447 жителей (по состоянию на 2010 год) способен давать футбольному миру такие футбольные таланты. Наверное, достаточно сложно отыскать подходящее место для игры в футбол там, где занимаются производством товаров сельского хозяйства, а само название населенного пункта переводится как "соленое место". А еще в Кальчине есть ручей с названием Альварес, так что вполне можно считать, что будущий игрок Манчестер Сити действительно породнился со своим городом.

Сейчас о Хуане в Аргентине говорят, как о лучшем атакующем таланте, который когда-либо переезжал из этой страны в Европу, умалчивая при этом о Лионеле Месси, разумеется. Доходит даже до того, что местная пресса железно уверена в том, что Альварес в своей текущей форме готов к основному составу Манчестер Сити лучше, чем некоторые игроки команды Гвардиолы. При этом, сам испанский специалист говорит, что вообще не знает, о ком идет речь, когда его спрашивают об аргентинце на пресс-конференциях.

При этом, соотечественники футболиста скромно умалчивают о том факте, что еще в 2018 году, когда игрок засветился в финале Копа Либертадорес против Бока Хуниорс на Сантьяго Бернабеу (3:1), наставник Марсело Гальярдо еще не скоро начал приглашать его к поединкам в составе первой команды. Причина была проста — кто, как не аргентинец знает, что юные представители этой страны могут проявлять нетерпеливость на пути своего карьерного роста. В итоге, спустя несколько пауз в выступлениях в Ривере, Альварес начал получать регулярную игровую практику, и уже с первых минут привлек внимание заокеанских клубов, а также наставников национальной команды.

В разгар первой волны пандемии COVID-19 клуб предложил игроку продлить контракт с обновленной суммой отступных, дабы обезопасить его от лишнего внимания возможных покупателей. При этом, в соглашении, согласно данным аргентинской прессы, был интересный пункт, исходя из которого Ривер Плейт может обсуждать увеличение суммы отсупных в 20 млн евро в течение последних десяти дней трансферных окон. Подобный вариант представители Альвареса отклонили, поэтому дата окончания отношений игрока и аргентинского гранда осталась прежней — 31 декабря 2022 года.

"20 млн евро? Действительно большая сумма, которая показывает, насколько клуб меня ценит. Счастлив обновить соглашение с "Величайшими"!", — тогда заявил футболист.

Рискует ли Манчестер Сити, когда берет 21-летнего игрока в совершенно неизведанный для него чемпионат, и фактически сразу кладет на его плечи колоссальный груз ответственности? Очевидно, что да. Да и сам функционал Альвареса в атакующей линии не соответствует типажу того же Эрлинга Холанда, Роберта Левандовски, Душана Влаховича и Харри Кейна, о которых грезят фанаты "небесно-голубых".

С ростом 170 см будет практически невозможно играть непосредственно на острие атаки против соперников из английской Премьер-лиги, но функционал аргентинца не ограничивается лишь центральной зоной. Хорошая скорость, дриблинг, чувство голевого момента, поставленный дальний удар — все это является характеристиками классического центрального нападающего в философии Гвардиолы, если судить по опыту последних лет его работы в клубе. Конечно, это не ответствует представлениям болельщиков об идеальной кандидатуре на роль форварда, но когда Хосеп ориентировался на этот момент?

К слову, из-за умения качественно удерживать мяч, в Ривере Хулиан Альварес получил прозвище La Araña (паук).

Возможно ли, что в лице Альвареса главный тренер Манчестер Сити видит продолжателя дела Серхио Агуэро? Скорее всего, в этот момент мы подбираемся к истине ближе всего. Хулиан немного расширяет потенциал своего именитого соотечественника за счет умения работать на флангах, однако в остальном мы видим все того же Куна — поиски пространства в штрафной, голевое чутье, получение мяча из глубины с дальнейшим поиском вариантов.

В концепцию современного Сити такой игрок подходит куда больше, чем вариант с классическим наконечником, которому на блюдечке будут приносить голевые моменты партнеры по команде. Стоит вновь отметить, что такой вариант развития событий не вписывается в ожидания "горожан" и их болельщиков раз и навсегда закрыть, наверное, единственную проблемную позицию в их команде, но на перспективу этот вариант имеет все шансы сыграть успешно.