Аргентина

Форвард завершує період виступів у Європі.

Уругвайський нападник Луїс Суарес є добре відомим європейському футбольному глядачеві ще з часів його виступів у складі амстердамського Аяксу, куди він перебрався з нідерландського Гронінгена ще влітку 2007 року.

35-річний виконавець після того мав визначну кар’єру як у складі "Божих синів", так і під час виступів у англійському Ліверпулі, каталонській Барселоні та мадридському Атлетіко, проте його європейська частина пригоди зрештою поступово добігає кінця.

Після завершення контракту з "матрацниками", перед Луїсом з’явилася пропозиція повернутися до Південної Америки заради виступів у складі аргентинського Рівер Плейт.

Над пропозицією "мільйонерів" футболіст довго не роздумував, тому, згідно з повідомленням місцевої преси, уже сьогодні, 27 червня, ми маємо побачити офіційне оголошення щодо підписання контракту.

У цьому сезоні Суарес відіграв у 45 матчах забивши 13 голів та віддавши три гольові передачі.