Испания

35-річний нападник може продовжити кар'єру в Аргентині.

Луїс Суарес близький до переходу до Рівера Плейта, повідомляє аргентинський журналіст Габріель Анелло

За його інформацією, не всі деталі ще узгоджені, але ймовірність такого результату – 90%.

Начебто, сторони вже погодили фінансові деталі контракту.

Головний тренер збірної Уругваю Дієго Алонсо підтримує такий варіант. Крім того, Суарес не має пропозицій від європейських клубів.

Минулого сезону Суарес провів 45 матчів за Атлетіко, у яких забив 13 голів і віддав три ассисти.

Раніше повідомлялося, що Аталанта намагається підписати Луїса Суареса.